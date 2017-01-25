Установить сервис dadata.ru на страницу оформления заказа

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Завершен1 заявка103 просмотра

Необходимо установить сервис Dadata.ru – подсказки на страницу оформления заказа интернет-магазина на Битрикс.  

Приобрели модуль сервиса, но не смогли установить его так как лицензия битрикс закончилась.

8 лет назад
gosobr
36 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

MagicNoob
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
Очень быстро, грамотно и финансово доступно. Спасибо за работу!
Отличный заказчик. Грамотное ТЗ - ничего лишнего. Всегда на связи и быстро отвечает на возникающие вопросы.

Заявки фрилансеров

MagicNoob
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад