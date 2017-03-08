PHP скрипт по работе с архивами

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок148 просмотров

ТЗ:

В каталоге есть множество zip архивов, при запуске скрипта нужно по очереди перебирать эти архивы (все файлы в каталоге по маске .zip) и искать в них папку "sell" если эта папка есть в архиве то его оставлять. остальные архивы где этой папки не нашлось удалять. по окончанию скрипта вывод: сколько файлов обработал, сколько нашел архивов папкой, сколько архивов удалил. Так же сделать лимит на обработку архивов до 1000 файлов за один запуск скрипта (если файлов в папке больше, то обработать только первые 1000). В папке может быть до 50.000 архивов.

PHP
8 лет назад
unviz
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

codejs_pro
Игорь 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
27 отзывов(-3)
8 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Все сделал четко в оговоренные сроки!
Четкое ТЗ, быстрая оплата. Хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

codejs_pro
Игорь 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
27 отзывов(-3)
8 лет назад