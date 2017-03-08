Макет прикрепляю. Сам он не очень сложный, но ключевая фишка будет онлайн-калькулятор. Все будет работать по такому же принципу как на сайте nashiff.kz. По нажатию кнопки "Отправить заказ" на почту уходит письмо со всеми выбранными ...
PHP скрипт по работе с архивами
ТЗ:
В каталоге есть множество zip архивов, при запуске скрипта нужно по очереди перебирать эти архивы (все файлы в каталоге по маске .zip) и искать в них папку "sell" если эта папка есть в архиве то его оставлять. остальные архивы где этой папки не нашлось удалять. по окончанию скрипта вывод: сколько файлов обработал, сколько нашел архивов папкой, сколько архивов удалил. Так же сделать лимит на обработку архивов до 1000 файлов за один запуск скрипта (если файлов в папке больше, то обработать только первые 1000). В папке может быть до 50.000 архивов.
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