Добрый день. Нужно написать софт, либо шаблон по типу зенки. Не знаю, главное чтоб работал соотвествующе. Стоит задача. Есть сервис. Необходимо каждый день заходить через удаленный рабочий стол. Их пока что 4 разных. ...
Отправка писем с формы на сайте
Форма сверстана, нужно написать php скрипт для отправки писем с формы.
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