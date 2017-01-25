Написать шаблон по вставке емеилов с капчей

Добрый день.

Нужно написать софт, либо шаблон по типу зенки. Не знаю, главное чтоб работал соотвествующе.

Стоит задача. Есть сервис. Необходимо каждый день заходить через удаленный рабочий стол. Их пока что 4 разных. с разными данными. т.е. логинимся к нему, заходим в браузере на сервис. открываем тхт файл и заливаем по одному емеилу в определенный подписной лист. есть капча на каждый ввод емеила.

Аккаунт 1. но нужно чтобы скрипт или шаблон, мог работать где угодно.

важный момент. Цена обсуждается индивидуально. т.к. я сам не знаю сколько это может стоить)))