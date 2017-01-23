Сделать статистику переходов сайта на https

Мой сайт участвует в сети по обмену трафиком. Я шлю трафик, на меня шлют трафик..

После перехода на https сайты партнеры перестали видеть мой исходящий

траф.. Получается я им шлю, а они его не видят и соответственно мне

ничего не шлют.. Нашел объяснение:

Цитата: Браузеры устроены так, что если пользователи переходят по ссылкам с

защищенных https-версий сайтов на незащищенные http, то реферер

(информация, откуда именно они перешли) по-умолчанию не передается

Нужно придумать как это обойти