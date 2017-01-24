Поправить пути сайта на фреймворке CakePHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок167 просмотров

Сайт перенесен с одного севера на другой, нужно исправить пути. что бы движка завелась.

Просьба сразу указывать сроки и стоимость работы.

8 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад
$13
1 день
Все сделал быстро и как надо. Чувствуется опыт в деле. Рекомендую!
Спасибо Максиму за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад