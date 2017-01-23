Внести правки на сайте

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Закрыт1 заявка92 просмотра

В связи с переносом одного города на другой домен, необходимо внести изменения в функционал сайта. CMS самописная, ТЗ в приложение.

8 лет назад
miha_o_g
Михаил 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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