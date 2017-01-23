Разработка приложения на Yii2

$1300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки178 просмотров

Дальнейшая разработка веб приложения написанного Yii2 . Основное назначение веб приложения структурированное хранение данных, CRM система для деятельности в области банкротств и выгрузка информации в word, exel 2010 документы. Есть подробное ТЗ и анологичные проекты в Интеренете и оффлайн версия.

Жду предложений здесь со ссылками на портфолио или на проекты в которых вы участвовали.

Yii
8 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров