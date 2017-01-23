Разработка приложения на Yii2

Дальнейшая разработка веб приложения написанного Yii2 . Основное назначение веб приложения структурированное хранение данных, CRM система для деятельности в области банкротств и выгрузка информации в word, exel 2010 документы. Есть подробное ТЗ и анологичные проекты в Интеренете и оффлайн версия.

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