Добрый день! Нужен специалист по Wordpress Есть интернет-магазин https://goo.gl/Nlh4gL на WP 4.4 и плагин версия WP Shop 3.3.5 Необходимо добавить функционал: 1. Синхронизация с прайсом поставщика Exel 2. Отображать наличие/отсутствие товара и ...
Разработка приложения на Yii2
Дальнейшая разработка веб приложения написанного Yii2 . Основное назначение веб приложения структурированное хранение данных, CRM система для деятельности в области банкротств и выгрузка информации в word, exel 2010 документы. Есть подробное ТЗ и анологичные проекты в Интеренете и оффлайн версия.
Жду предложений здесь со ссылками на портфолио или на проекты в которых вы участвовали.
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