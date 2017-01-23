Создание сайта интернет-магазина одежды

Требуется создать сайт модного интернет-магазина с двумя разделами личных кабинетов - опт и розница.

Особенности:

- В оптовом личном кабинете находится таблица с раскрывающимися категориями, в которую оптовый заказчик вбивает количество товара и сразу видит стоимость (как в экселе).

- В магазине реализована возможность выбора по цветам, размерам итд. - несколько аттрибутов товаров.

- В каталоге есть выпадающие фильтры с галочками

- Есть раздел "Избранное" для отложенных покупок

- В основном, адаптивная вёрстка, но для отдельных страниц требуется специальная мобильная версия

- Есть клиентский раздел, в котором решаются вопросы возврата товара, есть размерная таблица, материалы для скачивания, реализована возможность подписки на рассылку.

Макеты административной части отрисованы схематично, дизайн страниц готов.

Варианты CMS: Битрикс или Wordpress - рекомендации по выбору приветствуются.