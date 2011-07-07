Разработать проект по валидации лидов

Цель – создание он-лайн инструмента валидации и верификации любых типов лидов и заявок.

Инструмент предназначен для рекламодателей, работающих по схеме CPA. Это технически сложный, но амбициозный и очень интересный проект.

Решение задачи:

-кто и как сгенерировал каждый определенный лид.

-создание гибкой система фильтров

-сегментация лидов

-автоматическое определение типа трафика: телемаркетинг, контекст, соц. сети…

-предусматривает создание личного кабинета рекламодателя, API и системы аналитики лидогенерации.

Требования:

-NodeJs + JavaScript

-только частное лицо, не компания.

-настроенный на долгосрочное сотрудничество.

- высшее профильное образование;

- опыт работы в сфере IT и WEB от 6 лет;

- возраст строго от 30 лет;

- отличная техническая экспертиза в сфере лидогенерации и партнерском маркетинге;

- опыт работы в партнерских сетях/ системах борьбы с мошенничеством (накрутками);

- желательно наличие успешных реализованных проектов в области лидогенерации;

- опыт работы с высоконагруженными площадками;

Оплата почасовая. Предоплата абсолютно исключена.

От вас развернутый ответ с описанием навыков и опыта в партнерском маркетинге и лидогенерации.