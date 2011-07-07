Разработать проект по валидации лидов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок74 просмотра

Цель – создание он-лайн инструмента валидации и верификации любых типов лидов и заявок. 

Инструмент предназначен для рекламодателей, работающих по схеме CPA. Это технически сложный, но амбициозный и очень интересный проект. 

Решение задачи: 

-кто и как сгенерировал каждый определенный лид. 

-создание гибкой система фильтров 

-сегментация лидов 

-автоматическое определение типа трафика: телемаркетинг, контекст, соц. сети… 

-предусматривает создание личного кабинета рекламодателя, API и системы аналитики лидогенерации. 

Требования: 

-NodeJs + JavaScript 

-только частное лицо, не компания. 

-настроенный на долгосрочное сотрудничество. 

- высшее профильное образование; 

- опыт работы в сфере IT и WEB от 6 лет; 

- возраст строго от 30 лет; 

- отличная техническая экспертиза в сфере лидогенерации и партнерском маркетинге; 

- опыт работы в партнерских сетях/ системах борьбы с мошенничеством (накрутками); 

- желательно наличие успешных реализованных проектов в области лидогенерации; 

- опыт работы с высоконагруженными площадками; 

Оплата почасовая. Предоплата абсолютно исключена. 

От вас развернутый ответ с описанием навыков и опыта в партнерском маркетинге и лидогенерации.

JavaScriptNode.jsЛидогенерация
8 лет назад
boriskru
Борис 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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