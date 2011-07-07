Нужно написать скрипт что бы с аккаунта на planeta.ru раз в 10 минут пополнялся проект planeta.ru/campaigns/sochelp на 5 рублей
Разработать проект по валидации лидов
Цель – создание он-лайн инструмента валидации и верификации любых типов лидов и заявок.
Инструмент предназначен для рекламодателей, работающих по схеме CPA. Это технически сложный, но амбициозный и очень интересный проект.
Решение задачи:
-кто и как сгенерировал каждый определенный лид.
-создание гибкой система фильтров
-сегментация лидов
-автоматическое определение типа трафика: телемаркетинг, контекст, соц. сети…
-предусматривает создание личного кабинета рекламодателя, API и системы аналитики лидогенерации.
Требования:
-NodeJs + JavaScript
-только частное лицо, не компания.
-настроенный на долгосрочное сотрудничество.
- высшее профильное образование;
- опыт работы в сфере IT и WEB от 6 лет;
- возраст строго от 30 лет;
- отличная техническая экспертиза в сфере лидогенерации и партнерском маркетинге;
- опыт работы в партнерских сетях/ системах борьбы с мошенничеством (накрутками);
- желательно наличие успешных реализованных проектов в области лидогенерации;
- опыт работы с высоконагруженными площадками;
Оплата почасовая. Предоплата абсолютно исключена.
От вас развернутый ответ с описанием навыков и опыта в партнерском маркетинге и лидогенерации.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Добрый день, коллеги! Нужно доделать на 1 страничном сайте верстку + сверстать и подключить формы. Верстку нужно сделать 1 в 1 как psd "spectr digital" (расстояния и шрифты). Расстояния и шрифты подключены, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен не просто знаток wordpress, а уверенный программист, который при необходимости полезет в код, разберется с проблемой и устранит её согласно требованиям технического задания. Само техническое задание прикрепляю. Работа строго по безопасной сделке, процент ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо в child тему WordPress добавить Link post format (codex.wordpress.org/Post_Formats). Т.е. созданный пост в этом формате должен представлять собой название, которое является ссылкой + описание ссылки. Пример реализации: https://twentyfifteendemo.wordpress.com/2011/07/07/link-post-format-example/ Полные темы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужно настроить api и сделать некоторые доработки в crm согласно https://yadi.sk/i/TPyH_IKo39y2qi reatil crmВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $80
Есть виртумарт магазин на джумла 2 нужно проапргрейдить до 3ей версии ни чего в сайте менять не нужноВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добротный проект в высокой степени готовности на Yii. Требуется внести доработки, и далее, поддерживать и продолжать разрабатывать. Требуется ТОЛЬКО программировать: никакой верстки, дизайна, сисадминства и пр. ненужных вещей. Технологии: ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день Ищу js прогера на не тривиальную и не простую задачку - прошу отписать тех кто уверен в своих силах, полное тз озвучу при общении. Спасибо.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен специалист, который выполнит несколько задач по парсингу youtube: парсинг каналов по заданным критериям, парсинг количества подписчиков/просмотров, парсинг комментариев к видео и представит полученные результаты в удобном для использовании веб-интерфейсе. В отзывах ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Плагин для WordPress для реализации функции визуальных атрибутов товара, подробности во вложенном файле. Предлагайте пожалуйста стоимость и срок.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад