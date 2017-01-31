Есть сайт на DLE. Нужно его перенести на Wordpress + нужно будет добавить новые элементы в дизайне
Добавить Link post format в child тему WordPress
Необходимо в child тему WordPress добавить Link post format (codex.wordpress.org/Post_Formats). Т.е. созданный пост в этом формате должен представлять собой название, которое является ссылкой + описание ссылки. Пример реализации:
https://twentyfifteendemo.wordpress.com/2011/07/07/link-post-format-example/
Полные темы parent+child вышлю исполнителю.
Выбранный исполнитель
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