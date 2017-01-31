Добавить Link post format в child тему WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки94 просмотра

Необходимо в child тему WordPress добавить Link post format (codex.wordpress.org/Post_Formats). Т.е. созданный пост в этом формате должен представлять собой название, которое является ссылкой + описание ссылки. Пример реализации:

https://twentyfifteendemo.wordpress.com/2011/07/07/link-post-format-example/

Полные темы parent+child вышлю исполнителю.

WordPress
8 лет назад
Aleksandro
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
Задание было выполнено без нареканий, однако было недоразумение по способу доступа на живой сайт. Рекомендую обговаривать такие вещи заранее.
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад