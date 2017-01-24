Нужен программист: перенести сайт с DLE на WP + добавить элементы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок97 просмотров

Есть сайт на DLE. 

Нужно его перенести на Wordpress

+ нужно будет добавить новые элементы в дизайне

DLEWordPress
8 лет назад
Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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