Программа для автопубликаций тем в группы одноклассников

Под WindowsXP/Windows7

Как работает (кнопка «старт»)

· входит в одноклассники (один раз)

· переходит по ссылке из списка активного макета

· делает публикацию сообщения из «формы поста»

· если заполнено поле «текст поста», то ждёт 1/10от максимального тайминга, иначе переходит к следующей ссылке макета

· публикует текст поста в тему (если активнанастройка «убрать лишнее из темы», то после публикации текста поста убирает из поста

дополнительно появившиеся изображения/ссылки)

· ждёт 1/10 от максимального тайминга и публикует тему

· проверяет свою работу, отмечает в отчёте

оплата по факту. после проверки (исправления возможных ошибок), без аванса

при удачном и качественном исполнении (цена так же имеет значение), возможна дальнейшая переделка (доделка) программы под платное распространение по подписке через привязанный сайт