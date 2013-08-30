Программа для автопубликаций тем в группы одноклассников

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка75 просмотров

Под WindowsXP/Windows7

Как работает (кнопка «старт»)

  • ·        входит в одноклассники (один раз)
  • ·        переходит по ссылке из списка активного макета
  • ·        делает публикацию сообщения из «формы поста»
  • ·        если заполнено поле «текст поста», то ждёт 1/10от максимального тайминга, иначе переходит к следующей ссылке макета
  • ·        публикует текст поста в тему (если активнанастройка «убрать лишнее из темы», то после публикации текста поста убирает из поста
  • дополнительно появившиеся изображения/ссылки)
  • ·        ждёт 1/10 от максимального тайминга и публикует тему
  • ·        проверяет свою работу, отмечает в отчёте
оплата по факту. после проверки (исправления возможных ошибок), без аванса

при удачном и качественном исполнении (цена так же имеет значение), возможна дальнейшая переделка (доделка) программы под платное распространение по подписке через привязанный сайт

8 лет назад
Filimonov-Andrey
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров