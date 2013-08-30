Здравствуйте, есть сайт на 1с битрикс, довольно крупный около 32 гб, перенесли на новый сервер, разработчики говорят проблемы с самописными скриптами и валят все на предыдущих разрабов. Вопрос очень срочный, нужен полноценно рабочий сайт, формы обратной ...
Программа для автопубликаций тем в группы одноклассников
Под WindowsXP/Windows7
Как работает (кнопка «старт»)
- · входит в одноклассники (один раз)
- · переходит по ссылке из списка активного макета
- · делает публикацию сообщения из «формы поста»
- · если заполнено поле «текст поста», то ждёт 1/10от максимального тайминга, иначе переходит к следующей ссылке макета
- · публикует текст поста в тему (если активнанастройка «убрать лишнее из темы», то после публикации текста поста убирает из поста
- дополнительно появившиеся изображения/ссылки)
- · ждёт 1/10 от максимального тайминга и публикует тему
- · проверяет свою работу, отмечает в отчёте
при удачном и качественном исполнении (цена так же имеет значение), возможна дальнейшая переделка (доделка) программы под платное распространение по подписке через привязанный сайт
Заявки фрилансеров
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