Доработка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок67 просмотров

Требуется:

ü  сверстать страницуавторизации,

ü  переверстать 1страницу и 3 всплывающих окна по адресу http://test1.tehstrom.com/ ,

ü  добавить 1всплывающий список и одно окно для картинки крупным планом

ü  везде повесить хинтыкак указано (Хинт– всплывающее сообщение)

ü  навесить в конце js обработчики

JavaScript
8 лет назад
a_exzotron
Ильин 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров