Написать api для моб приложение

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки199 просмотров

Написать api в swagger или apidoc формате для моб приложения(тонкий клиент)

Прием и выдача данных в json формате.

Функционал:

- регистрация аккаунта через VK и FB

- создание заявок

- добавление друзей

Желательно:

- опыт работы с высоко нагруженными и отказоустойчивыми проектами.

Пишите в приват ваш опыт реализации аналогичных проектов.

8 лет назад
3dgalaxy_ru
Попович 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров