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Необходима реализация частного случая "задачи ранца" на php
Задача такова - есть набор чисел, пример - 100, 150, 70, 40 и т.д., есть некая финальная сумма 300.
Нужно из набора первых чисел набрать максимально близкое (но не превышающее)
к искомому самым быстрым алгоритмом.
В данном примере, результатом будут числа 100, 150 и 40 = 290.
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