Необходима реализация частного случая "задачи ранца" на php

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Задача такова - есть набор чисел, пример - 100, 150, 70, 40 и т.д., есть некая финальная сумма 300.

Нужно из набора первых чисел набрать максимально близкое (но не превышающее)

к искомому самым быстрым алгоритмом.

В данном примере, результатом будут числа 100, 150 и 40 = 290.

PHP
8 лет назад
alexxzhuravlev
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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