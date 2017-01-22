Есть установленная русифицированная crm-система Odoo 9.0 (тут куча мелких циферок и буковок). Используем ее крайне ограничено, с почтовой подсистемой почти не работали. Возникла потребность завести туда сотрудника с использованием другого(отличного от нашего) почтового сервиса. Поиски ...
Создание системы управленческого учета на Laravel
Необходимо создать на фреймворке Laravel версии не ниже 5.3 систему управленческого учета для строительной компании.
В общих словах - необходимо сразу предусмотреть дальнейшую возможность создания мобильных приложений (сами приложения в это задание не входят).
Общая структура работы приложения - доступ для организаций по подписке, соответственно нужно сделать одну админку для администратора сервера, чтобы можно было управлять пользователями (подписчиками), видеть оплаченные периоды, подписки, и тп. Вторая админка - уже само приложение с компонентами-аддонами.
Функции приложения (или модули) должны быть в виде отдельных модулей, которые можно доустановить/удалить из основного приложения. Все эти модули увеличивают функциональность базового приложения.
По сути практически все модули - это работа с базой данных - есть информация, ее нужно записать в базу (сохранить) и потом управлять/использовать эти данные. Но нужно также предусмотреть возможность управления ролями доступа пользователей на редактирование, создание, просмотр, удаление отдельных строк и записей в каждом модуле отдельно.
В базе приложения следующие модули:
- модуль общей информаций об аккаунте, подписке и тп;
- модуль сводной информации с графиками (информация о торгах, счете и тп), список ближайших дел, событий)
- модуль управления пользователями и правами доступа/редактирования;
- модуль документы (общий модуль, в котором будут храниться все файлы, с разделениям по папкам. Также у каждого модуля при прикреплении к записи файла файлы будут в этом модуле);
- модуль календаря, в котором можно создавать события, напоминания (на почту и в самом приложении), выделять даты. События должны создаваться как для отдельного пользователя, так и общие для компании;
- Модуль дел (to-do список дел ангуларовский простой);
- Модуль организаций, в котором будут контрагенты;
- модуль бэкапа/восстановления пользовательских данных (записи, файлы, настройки прав доступа и тп),
- модуль сообщений (обмен сообщений между пользователями).
Первый пакет приложения будет дополнительно к базе иметь:
- модуль контракты, в котором будет информация о заключенных контрактах, заявках, финансах, сроках и тп.
Второй пакет приложения будет дополнительно к базе иметь:
- модуль договора субподряда, в котором будет наименование договора, контрагент, сумма и тп по договору;
- модуль материалы, в котором будут наименования материалов, суммы, файл (сканы), контрагент, привязка к договорам субподряда. Также при установке модуля Договора Генподряда, будет привязка материалов к договорам генподряда.
Еще будет 3 пакета приложения, в которых всего будет дополнительно к перечисленному около 7-8 модулей. Из сложностей (возможных) - интеграция модуля импорта Excel файлов (смет).
Пока вроде все. Точное ТЗ составить не могу, потому как сам до конца не представляю. В процессе работы будем дополнять/изменять наверное. Также предусмотреть систему комментов к записям в модулях (с ролями доступа).
В общем буду рад любым ответам, всем спасибо)
P.S. Шаблон есть, другие фреймворки не очень интересны, проект в принципе длительный, и в дальнейшем постоянно нужна будет тех поддержка, написание индивидуальных модулей под клиентов.
Еще раз уточняю на всякий - нужно именно WEB приложение! Не сайт! И собрать все это в установщик. Сделать типа CRM/ERP систему.
Оплата может быть как поэтапная так и любым другим адекватным способом соразмерно выполненным (законченным частями) работам.
Планирую определиться с исполнителем до конца месяца, чтобы в начале февраля уже начать.
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