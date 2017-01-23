Доброго времени, уважаемые фрилансеры! На сайте был обнаружен вирус (ругаются антивирусные сервисы и стоит пометка в Яндекс.Вебмастер). Ищем специалиста, который сможет: 1) Вылечить сайт от вирусов 2) Устранить уязвимости ...
Исправить ошибку
тут http://pr-cy.ru/speed_test/ сделал анализ показало 59 % и показаны какие ошибки. Их нужно исправить. Сайт xme.ru
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