Автоматическая настройка DoubleVPN на линуксе

Нужно написать баш скрипты , который будет по одному клику поднимать двойной впн

Сначала скрипт запускаем на первом , потом на втором

И весь траф идет с компа на первый, оттуда на второй , а из второго выходит в сеть

Нужно чтоб поддерживал OpenVZ и KVM

ОС : Дебиан