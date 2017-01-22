Установка скрипта фотохостингаНужно установить и настроить скрипт фото хостинга ArtVenue : Image Sharing Community Script. https://codecanyon.net/item/artvenue-image-sharing-community-script/5771542 Прошу сразу указывать вашу цену. Спасибо.
Передалать передачу POST-данных с PHP на JavaScript
Данные с формы передаются методом POST с помощью PHP. Надо переделать, чтобы данные передавались методом POST с помощью JavaScript (чистый JavaScript без JQuery). Как-то так:
· http://stackoverflow.com/questions/6396101/pure-javascript-send-post-data-without-a-form
· http://www.openjs.com/articles/ajax_xmlhttp_using_post.php
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