Передалать передачу POST-данных с PHP на JavaScript

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок189 просмотров

Данные с формы передаются методом POST с помощью PHP. Надо переделать, чтобы данные передавались методом POST с помощью JavaScript (чистый JavaScript без JQuery). Как-то так:

·        http://stackoverflow.com/questions/6396101/pure-javascript-send-post-data-without-a-form

·        http://www.openjs.com/articles/ajax_xmlhttp_using_post.php

JavaScriptjQueryPHP
8 лет назад
alexfill
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$10
1 день
Все добре.
Все прошло отлично. Очень приятно работать с Алексеем

Заявки фрилансеров

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад