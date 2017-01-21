Программирование вебинарной комнаты + кастомизация чата

Данная страница задумана, как страница видеотрансляции.

Необходимо сделать так, чтобы по клику модератора (в админке?) надпись «ЗАПИСЬ» из серой становилась красной и точка мигала + таймер начинал отчет с нуля + появлялась аватарка с подписью имени (до нажатия кнопки там нет подписи и анонимная аватарка)

ВАЖНО! Изменения должны происходить у пользователей без обновления страницы.

Дополнительно, необходимо кастомизировать имеющийся онлайн чат, который находится по адресу http://webinar.bizcase-lab.ru/ до уровня, указанного в дизайн макете.