Создать LandingPage и подключить платежную систему

Добрый день.

Задача

Создать Лендинг одностраничник для продажи одного товара. (в перспективе, возможно 4-5 товара, нужно будет доработать)

Сайт на английском. В перспективе, нужна мультиязычность.

Сайт ориентирован на западную аудиторию

Нужно подключить платежную систему или платежные агрегатор, для приема платежей по банковским картам, а так же других популярных систем оплат для буржунета.