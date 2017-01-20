Всем доброго времени суток! Есть сайт на движке cashbackengine (http://www.cashbackengine.net) можно посмотреть демо здесь http://www.cashbackengine.net/demo.php нужно разработать дизайн и переверстать сайт на современный лад. Примеры: backly . ru letyshops . ru ...
Залатать все дыры в скрипте,а их к сожалению предостаточно
Скрипт скачанный с инета,и соответственно дрявый как носки прожженного алкоголика,очень бы хотелось его подлатать,CMS AdminStation,в ней вся проблема,на подобных скриптах люди потеряли много денег,неблагородные админы заходили и снимали всю кассу,нехочется пополнить список этих бедолаг.
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