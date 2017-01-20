Залатать все дыры в скрипте,а их к сожалению предостаточно

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки97 просмотров

Скрипт скачанный с инета,и соответственно дрявый как носки прожженного алкоголика,очень бы хотелось его подлатать,CMS AdminStation,в ней вся проблема,на подобных скриптах люди потеряли много денег,неблагородные админы заходили и снимали всю кассу,нехочется пополнить список этих бедолаг.

8 лет назад
MaximJpeg
Максим 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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