Доработка по сайту

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Закрыт5 заявок103 просмотра

Здравствуйте, нужно сделать параметр - обязательным - загрузка изображения (https://joojee.ru/item/new) при размещение объявлений, плюс добавить сообщение - об ошибка, о том что не добавлено изображение.

8 лет назад
nox86
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров