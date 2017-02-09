Внедрить ТЗ по мелким доработкам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки119 просмотров

Во вложении ТЗ, которое нужно внедрить на сайте hobbystar.ru/.  

Прошу в заявке писать примерную стоимость и сроки работ или любые другие вопросы. 

Автоответы и предложения обсудить в скайпе без малейшей конкретики в заявке – игнорируются. 

При успешном сотрудничестве обеспечу постоянным потоком работы подобного рода.

8 лет назад
K-S
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sidredin
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$50
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sidredin
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад