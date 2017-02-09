Внедрить ТЗ по мелким доработкам

Во вложении ТЗ, которое нужно внедрить на сайте hobbystar.ru/.

Прошу в заявке писать примерную стоимость и сроки работ или любые другие вопросы.

Автоответы и предложения обсудить в скайпе без малейшей конкретики в заявке – игнорируются.

При успешном сотрудничестве обеспечу постоянным потоком работы подобного рода.