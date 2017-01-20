Оптимизация сайта на Yii1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки89 просмотров

Нужно оптимизировать сайт (доска обьявлений).

Долго грузиться, и есть пару багов по сайту. 

Ищу человека на почасовую оплату.

Будет много правок, опыт с Yii обязателен.

Yii
8 лет назад
Mustay
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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