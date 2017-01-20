Выгрузка товаров на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки107 просмотров

нужно сделать выгрузку товаров на сайт  из 1С  7

сайт написан на opencart 

Opencart
8 лет назад
terlalex
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров