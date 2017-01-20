Проект на Yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка77 просмотров

Требования к кандидату: 

1. дизайн всех страниц в наличии, остается сверстать и адаптировать под гаджеты; 

2. опыт разработки веб-приложения с доменами 3-го уровня (для каждого региона/города свой субдомен); 

3. опыт организации обмена откликами (сообщениями) без перезагрузки страницы (примерно как на фрилансхантере исполнители делают ставки по новому проекту, а работодатель видит их появление на странице проекта); 

4. проектирование / оптимизация БД (mysql); 

5. написание RESTful API и документации к ним; 

6. опыт с push-уведомлениями браузера; 

7. подключение API различных сервисов, точно нужно будет работать с API Яндекс карт; 

8. опыт работы с микроразметкой (Гугл, Яндекс); 

9. HTML/CSS; 

10. JS, JQuery. 

CSSHTMLJavaScriptjQueryMySQLYii
8 лет назад
IIpuXod
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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