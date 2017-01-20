Здравствуйте! Необходимо сделать доработки согласно ТЗ по ссылке https://yadi.sk/d/rzIwNy3T3CDKXe, кроме пунктов 6-7. Первый пункт относится не только к сайту на opencart (www.krepauto.ru) но и лендингу www.krepavto.ru так как перестали приходить с них письма обоих (заявки ...
Проект на Yii2
Требования к кандидату:
1. дизайн всех страниц в наличии, остается сверстать и адаптировать под гаджеты;
2. опыт разработки веб-приложения с доменами 3-го уровня (для каждого региона/города свой субдомен);
3. опыт организации обмена откликами (сообщениями) без перезагрузки страницы (примерно как на фрилансхантере исполнители делают ставки по новому проекту, а работодатель видит их появление на странице проекта);
4. проектирование / оптимизация БД (mysql);
5. написание RESTful API и документации к ним;
6. опыт с push-уведомлениями браузера;
7. подключение API различных сервисов, точно нужно будет работать с API Яндекс карт;
8. опыт работы с микроразметкой (Гугл, Яндекс);
9. HTML/CSS;
10. JS, JQuery.
Заявки фрилансеров
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