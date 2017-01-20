Проект на Yii2

Требования к кандидату:

1. дизайн всех страниц в наличии, остается сверстать и адаптировать под гаджеты;

2. опыт разработки веб-приложения с доменами 3-го уровня (для каждого региона/города свой субдомен);

3. опыт организации обмена откликами (сообщениями) без перезагрузки страницы (примерно как на фрилансхантере исполнители делают ставки по новому проекту, а работодатель видит их появление на странице проекта);

4. проектирование / оптимизация БД (mysql);

5. написание RESTful API и документации к ним;

6. опыт с push-уведомлениями браузера;

7. подключение API различных сервисов, точно нужно будет работать с API Яндекс карт;

8. опыт работы с микроразметкой (Гугл, Яндекс);

9. HTML/CSS;

10. JS, JQuery.