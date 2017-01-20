Загрузка комментов при попадании в видимую часть экрана

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Закрытнет заявок88 просмотров

нужно сделать чтобы комментарии facebook грузились при попадании в видимую область экрана

8 лет назад
maratp
47 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров