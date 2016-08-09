Сайт на Wordpress Нужно навести порядок с JS, чтобы они не мешали загрузке страницы Нужен специалист, понимающий в этом вопросе, а не человек, который установит плагин для переноса скриптов в футер. Сейчас все скрипты грузятся из футера, нужен ...