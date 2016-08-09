Нужно из данных полученных из csv отобрать 15 по заданным параметрамСтраницу с этими данными нужно вывести в админку wordpress отдельным разделом
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт на Wordpress Нужно навести порядок с JS, чтобы они не мешали загрузке страницы Нужен специалист, понимающий в этом вопросе, а не человек, который установит плагин для переноса скриптов в футер. Сейчас все скрипты грузятся из футера, нужен ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Не запускается varnish по причине отсутствия файла _.vsm Выдает ошибку: [i]subdomain.example.com/_.vsm: No such file or directory [/i] Почему-то требует этот файл, хотя данный субдомен не используется^ а на основном домене все корректноЗакрыт6 лет назад
Есть основной файл JavaScript, в него надо добавить три других и чтобы это все работало Сайт на wordpressВеб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать свои кнопки "поделится в соцсетях" со счетчиком репостовНужны следующие кнопки: Facebook, Twitter, Google, Отправить на почту, Отправить в Messenger сайт на wordpress. Решения сторонних сервисов не предлагать Нагрузка на БД должна быть минимальнойЗакрыт6 лет назад
Нужно прописать правила для галереи Fotorama под Instant Articles сайт на wordpressКопирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
В последнее время стал медленно работать поиск по Медиафайлам В лог медленных запросов попадает любой поиск, будь-то в записях или в медиафайлах Нужно ускорить поиск по федиафайлама и решить проблему с медленными запросамиБазы данных2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Какой-то скрипт очень долго грузится и таким образом тормозит загрузку всей страницы Нужно его выявить и устранить проблему Сайт на wordpressВеб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно настроить кеширование браузером изображений и шрифтовВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
нужно создать банер на html 5 по макету две фото со вплывающим текстомБаннеры7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно на странице рубрики вывести асинхронный код, а в новости вывести синхронный. Код прописывается в header сайт на wordpressСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
нужно полностью убрать из строки админки сайта: /wp-admin/не убрать страницу логина wp-login.php, а что бы вообще при работе с админкой нигде не появлялось /wp-admin/, а например /test/Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
нужно решить следующий вопрос. На сайте используется галерея fotorama Плагин Instant Articles ругается: No rules defined for in the context of InstantArticle нужно сделать, что бы ушла ошибка и галерея корректно отображалась в instant articlesЗакрыт7 лет назад
нужно сократить кол-во скриптов, которые грузятся с сайта - объединить их в один или некоторые заменить php другими словами по максимуму сократить кол-ва необходимых к загрузке скриптов сайт на WordpressВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно сделать чтобы комментарии facebook грузились при попадании в видимую область экранаВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать видео-плеер на html 5 Плеер должен без проблем отображаться на всех устройствах и в том числе в instant articles Также нужно добавить возможность подключения трансляции рекламы по протоколу VASTВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно чтобы в одну из рубрик новостей выводились новости с другого сайта, который расположен на субдомене. Также этот процесс не должен создавать большой нагрузки, так как сайт высоконагружен. Оба сайта на WordpressВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
на странице имеется, по всей видимости, конфликт скриптов это происходит только на Safari для Mac при открытии страницы сафари начинает дико зависать нужно выявить с каким скриптом происходит конфликтЗакрыт7 лет назад
Нужно оптимизировать работу php 7 для высоконагруженного сайта на Wordpress php 7 dotdeb установлена кастомно не через ISP manager перед началом работы нужно будет провести замер скорости работы php и по окончанию соответственноЗакрыт7 лет назад
необходимо вывести кнопку "подписаться" в зависимости от источника из которого пришел читатель. Если человек пришел из facebook то ему показываем кнопку "Подписаться" на фейсбук Если из Twitter то выводим кнопку Follow от twitterВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад