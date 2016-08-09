maratp

Марат Петров maratp

 
45 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Вывод рекламного блока для записи один, для рубрики другой
Все отлично, сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Оперативно и качественно
Ответный отзыв
AlexBaluc
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Вывод кнопок в зависимости от того, из какого источника пришел читат.
выполненная работа оперативно принята и оплачена
Быстро и без лишних вопросов
Ответный отзыв
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Wordpress, не работают ссылки на архив новостей по дате
Четкая задача, моментальная оплата. Рекомендую
Супер быстро. Рекомендую
Ответный отзыв
zhenya_lysenko
Евгений 
25 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов(-2)
$10
10 баллов
7 лет назад
Разработать дизайн блока и сверстать его
Хороший заказчик, спасибо за сотрудничество
все отлично
Ответный отзыв
IgorChernenko
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Оптимизировать css на сайте
Быстрый ответ в скайпе, четкое тз, мгновенная оплата Однозначно рекомендую
Отличная работа!
Ответный отзыв