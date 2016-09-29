Разработать дизайн блока и сверстать его

HTML-версткаЗавершен1 заявка181 просмотр
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Необходимо разработать дизайн блока и сверстать его

На подобие такого: http://screenshot.net/e0pxeb5

но в стиле нашего сайта

Блок должен перелистываться

Сначала отображается один блок автором, через время другой - и так по кругу

Блок должен загружать через AJAX, так как сайт кешируется

7 лет назад
maratp
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
zhenya_lysenko
Евгений 
25 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов(-2)
7 лет назад
$10
2 дня
все отлично
Хороший заказчик, спасибо за сотрудничество
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