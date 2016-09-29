Необходимо разработать дизайн блока и сверстать его

На подобие такого: http://screenshot.net/e0pxeb5

но в стиле нашего сайта

Блок должен перелистываться

Сначала отображается один блок автором, через время другой - и так по кругу

Блок должен загружать через AJAX, так как сайт кешируется