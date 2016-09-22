Требуется спец по верстке LP

смотрите в прикрепленном файле дизайн (могут быть незначительные отклонения, в псд все окончательно). Сайт-оригинал http://c-surfing.club/ Нужно сверстать качественно, с чистым кодом, кросс-браузерно. Верстка должна быть адаптивная. По возможности натянуть на друпал 7. Если не можете натянуть или сверстать, то ...
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Задача: Сверстать дизайн LP -
Срок: 1 день
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