Нужна доработка сайта на WordPress

Добрый день, необходимо доработать сайт на WP: http://decoreo.ru/

Все страницы должны быть подключены (текст+картинки), чтобы менялись и редактировались с админ панели.

Вот страницы которые необходимо сверстать и натянуть:

https://yadi.sk/d/AorJhTeSvWbgN

Всего 7 страниц, просьба указать стоимость и срок выполнения для каждой из них.

Максимальный срок до понедельника: 26-09-2016 18:00 по МСК. (это очень ВАЖНО!). Просьба отписывать тех кто на 100% уверен, что у него: не выключат интернет, сутками не пропадает свет, он не попадет в больницу или еще чего, т.к. после 18:00 работа уже будет не нужна, соответственно и оплату исполнителю ждать не стоит.

Нужен, адекватный человек для сотрудничества на долгосрочную перспективу.

С уважением,

Сергей.