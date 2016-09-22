Нужна доработка сайта на WordPress

Всем доброго времени суток. Ищу верстальщиков которые сделают адаптивную вёрстку сайта для мобильных и разного размера устройств, пока акцент на 4х видах: большие экраны 1920 х ..., ноутбуки 1330 х ..., планшеты ... мобильные устройства... И так к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, необходимо доработать сайт на WP: http://decoreo.ru/
Все страницы должны быть подключены (текст+картинки), чтобы менялись и редактировались с админ панели.
Вот страницы которые необходимо сверстать и натянуть:
https://yadi.sk/d/AorJhTeSvWbgN
Всего 7 страниц, просьба указать стоимость и срок выполнения для каждой из них.
Максимальный срок до понедельника: 26-09-2016 18:00 по МСК. (это очень ВАЖНО!). Просьба отписывать тех кто на 100% уверен, что у него: не выключат интернет, сутками не пропадает свет, он не попадет в больницу или еще чего, т.к. после 18:00 работа уже будет не нужна, соответственно и оплату исполнителю ждать не стоит.
Нужен, адекватный человек для сотрудничества на долгосрочную перспективу.
С уважением,
Сергей.
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