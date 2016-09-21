Имеется действующий веб-портал на PHP (Yii2), по которому в настоящее время производится доработка функционала. Часть функционала требует изменения и доработки верстки: нужно будет придумать и согласовать организацию верстки некоторых элементов, а также доработать существующие разделы. ...
Ищу html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Команда веб-разработки"Девять линий"(9-lines.com) ищет html-верстальщиков на постоянное
удаленное сотрудничество.
Требования:
1. Умение грамотно оценивать свои силы ивозможности
2. Умение писать чистый, валидный иподдерживаемый код
3. Опыт кроссбраузерной и адаптивной верстки от2-х лет
4. Способность работать в команде
5. Отличное знание HTML, CSS, принциповметодологии БЭМ, jQuery, SASS, Gulp
6. Опыт работы с фреймворками Foundation,Bootstrap
С нас - интересные проекты, большой загруз. С вас - сдача работы четко в срок и по заранее оговоренным требованиям.
Оплата почасовая, 250-300 руб/час.
с уважением,
IT-рекрутер
Ирина Девяткина
Команда веб-разработки "Девять линий"
Россия, г. Ульяновск. ул. Верхнеполевая 12
M: +79297962892 (он же skype)
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