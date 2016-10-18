Сверстать простой макет для email рассылки

Добрый день.

Необходимо сверстать из макета шаблон для email рассылки, по всем, так сказать, правилам верстки email-писем.

Чтобы и в яндексе, mail, gmail и других почтовых сервисах письмо отображалось как в макете..

Указывайте пжл сроки и стоимость.