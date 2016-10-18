Сверстать простой макет для email рассылки

HTML-версткаЗавершен10 заявок255 просмотров
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Добрый день.

Необходимо сверстать из макета шаблон для email рассылки, по всем, так сказать, правилам верстки email-писем.

Чтобы и в яндексе, mail, gmail и других почтовых сервисах письмо отображалось как в макете.. 

Указывайте пжл сроки и стоимость.

7 лет назад
Pepelr
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lwestthebest
Дмитрий 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Все ок!
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