Верстка и натяжка на Bitrix

[b]Заявки без "живых" примеров адаптивной верстки не рассматриваются и удаляются. [/b] 1. Необходимо сверстать адаптивно посадочную страницу по макету psd. Страница для существующего сайта, то есть шапка и подвал есть от основного шаблона. Bootstrap 3. 2. Сам сайт ...