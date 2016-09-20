Верстка и натяжка на Bitrix

Сверстать 2 страницы. Дизайн в psd
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Нарисовали адаптивный вариант дизайна для http://diamond-aero.ru/ ( 4 разрешения)
Движок Bitrix
Ищу исполнителя который сверстает и натянет.
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