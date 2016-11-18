Верстка Landing Page

Заявки без "живых" примеров адаптивной верстки не рассматриваются и удаляются.

1. Необходимо сверстать адаптивно посадочную страницу по макету psd. Страница для существующего сайта, то есть шапка и подвал есть от основного шаблона. Bootstrap 3.

2. Сам сайт на modx evo. Нужно сделать из верстки шаблон с необходимыми тв-параметрами и так далее для многоразового использования.

Прикреплен прототип, дизайн реальным кандидатам.