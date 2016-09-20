Верстка под Magento 2.0

HTML-версткаЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Нужно на основе стандартной темы Luma сделать верстку, bootstrap 3. Макеты сдесь http://www.ex.ua/994956057319

Жду реальные цены и сроки.

Magento
7 лет назад
solid_brain
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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