Необходимо сделать адаптивный лендинг. Четко по указанному тз. Сроки два дня. В заявке указывайте скайп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предисловие. Занимаюсь правкой шаблонов в формате HTMLDocument (.htm) Т.е. изначально верстается шаблон в формате word, в котором таблицы с текстом и гиперссылками, затем он сохраняется "Как вэб-страница".
Затем, следующие правки делаются уже в шаблоне HTML Document (.htm) следующим
образом - открывается этот файл как word, вносится изменение и сохраняется.
Проблема - после правки (даже не значительной) слетают частьгиперссылок и часть текста (в некоторых ячейках) становится ссылками. После переустановки ОС Windows 7 глюк пропал (все гиперссылки после правки стали
отображаться корректно и все тексты были "чистые", без гиперссылок,
но только на одну правку, потом все опять повторилось.
Что нужно сделать. Найти и устранить причину этих глюков.
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