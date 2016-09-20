Предисловие. Занимаюсь правкой шаблонов в формате HTMLDocument (.htm) Т.е. изначально верстается шаблон в формате word, в котором таблицы с текстом и гиперссылками, затем он сохраняется "Как вэб-страница".

Затем, следующие правки делаются уже в шаблоне HTML Document (.htm) следующим

образом - открывается этот файл как word, вносится изменение и сохраняется.

Проблема - после правки (даже не значительной) слетают частьгиперссылок и часть текста (в некоторых ячейках) становится ссылками. После переустановки ОС Windows 7 глюк пропал (все гиперссылки после правки стали

отображаться корректно и все тексты были "чистые", без гиперссылок,

но только на одну правку, потом все опять повторилось.

Что нужно сделать. Найти и устранить причину этих глюков.