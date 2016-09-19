Верстка js\typescript и разработка SPA на webpack + react + redux

В длительный проект требуется верстальщик, для верстки интерфейсов на react. Либо программист с хорошими навыками верстки. Работать придется с одной из библиотек для material design, возможно getmdl.io js\typescript

и разработка SPA на webpack + react + redux

Интерфейсы в проекте как на картинке.

сроки и бюджет