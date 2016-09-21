Переверстать лендинг

Есть лендинг, верстка - машинная и кривая. Сейчас сайт долго грузится, нужно сделать, чтобы грузился быстро. Вобщем нужно переверстать, чтобы был хороший чистый человеческий код, и чтобы по этому отчету показатели были бы близки к 100

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

сайт в прикрепленном документе

В ответе пишите цену и сроки.