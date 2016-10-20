Сверстать и посадить на Wordpress

HTML-версткаЗавершен8 заявок245 просмотров
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Здравствуйте. 

Необходимо в кратчайшие сроки сверстать и посадить на движок макет сайта.

Нужно сверстать адаптивно, кроссбраузерно и посадить на Wordpress.

Текста и изображения должны удобно добавляться через админку сайта - чтобы клиент, не знающий html, мог спокойно добавлять и редактировать страницы сайта.

На сайте есть калькулятор. Его также нужно реализовать.

Предлагайте адекватные цены и сроки. Работаем без предоплаты - выполняете работу на своем хостинге, смотрим, утверждаем, потом оплата и Вы высылаете исходники.

Проектов много, поэтому при хорошей работе будем сотрудничать дальше.

WordPress
7 лет назад
white1507
Артур 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
3dkvartal
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
4 дня
Работа выполнена. Спасибо. Рекомендую.
Задача поставлена - задача выполнена - задача оплачена. Рекомендую.
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