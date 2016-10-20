Сверстать и посадить на Wordpress

HTML-версткаЗавершен4 заявки238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Необходимо в кратчайшие сроки сверстать и посадить на движок макет сайта.

Нужно сверстать адаптивно, кроссбраузерно и посадить на Wordpress.

Текста и изображения должны удобно добавляться через админку сайта - чтобы клиент, не знающий html, мог спокойно добавлять и редактировать страницы сайта.

Предлагайте адекватные цены и сроки. Работаем без предоплаты - выполняете работу на своем хостинге, смотрим, утверждаем, потом оплата и Вы высылаете исходники.

Проектов много, поэтому при хорошей работе будем сотрудничать дальше.

WordPress
7 лет назад
white1507
Артур 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Kind-Of-Heaven
Кирилл Тен 
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$77
5 дней
Проделана хорошая работа. Андрей выполнил все качественно и в срок. Своевременно внес все правки по макету. Всем рекомендую. Отличный исполнитель. Приятно работать с такими людьми.
Заказчик постоянно на связи, четкая постановка задачи. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Доделка сайта по макетам

    Нужно доделать сайт по макету(по сути сменить диз и запрограммировать функционал). Работа для студента. Предлагайте бюджет и сроки. Макеты будут предоставлены ещё(3 или 4 штуки). http://moto.websterstudio.ru/

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доделка проекта на joomla

    Подрядчик затянул сроки.  Нужна помощь по доверстке, настройке компонентов.  На сайте используется K2 и virtuemart.  Я думаю, чем расписывать здесь что нужно сделать - оставляйте заявку, я покажу и расскажу в скайпе о том, что нужно сделать, а ...

    Joomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется верстка+программирование лендинг пейдж

    Требуется верстка средствами CSS. Требования: адаптивный дизайн, форма обратной связи должна перемещаться вертикально со скроллингом и приходить на мейл., при заполнении осн экран должен затемняться. Отзывы внизу так же должны перелистываться.  Дизайн готов. Обязательно указывайте ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать юзерпик для авторов блогов на wordpress + avada

    Привет! у меня проект и там есть [url=http://www.travelblog.lv/o-neizvedannoj-polshe-pod-bokom/]тревелл блогеры[/url]. Сейчас область имени автора скромно внизу. А хотелось бы сделать больший акцент на автора. Перенести в верх. Картинку больше и в круге. Вывести количество записей. Блок ...

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка и интеграция

    Здравствуйте. Интересует верстка шаблона, с интеграцией в какой-то фреемфорк (движок, рассматриваю modx или другии, на которые легко можно запрограммировать например калькулятор). Верстка под bootstrap (что бы была моб версия)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад