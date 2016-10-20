Сверстать и посадить на Wordpress

Здравствуйте.

Необходимо в кратчайшие сроки сверстать и посадить на движок макет сайта.

Нужно сверстать адаптивно, кроссбраузерно и посадить на Wordpress.

Текста и изображения должны удобно добавляться через админку сайта - чтобы клиент, не знающий html, мог спокойно добавлять и редактировать страницы сайта.

Предлагайте адекватные цены и сроки. Работаем без предоплаты - выполняете работу на своем хостинге, смотрим, утверждаем, потом оплата и Вы высылаете исходники.

Проектов много, поэтому при хорошей работе будем сотрудничать дальше.