Сверстать и посадить на Wordpress

Нужно доделать сайт по макету(по сути сменить диз и запрограммировать функционал). Работа для студента. Предлагайте бюджет и сроки. Макеты будут предоставлены ещё(3 или 4 штуки). http://moto.websterstudio.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо в кратчайшие сроки сверстать и посадить на движок макет сайта.
Нужно сверстать адаптивно, кроссбраузерно и посадить на Wordpress.
Текста и изображения должны удобно добавляться через админку сайта - чтобы клиент, не знающий html, мог спокойно добавлять и редактировать страницы сайта.
Предлагайте адекватные цены и сроки. Работаем без предоплаты - выполняете работу на своем хостинге, смотрим, утверждаем, потом оплата и Вы высылаете исходники.
Проектов много, поэтому при хорошей работе будем сотрудничать дальше.
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