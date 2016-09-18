Сделать юзерпик для авторов блогов на wordpress + avada

Привет! у меня проект и там есть тревелл блогеры. Сейчас область имени автора скромно внизу. А хотелось бы сделать больший акцент на автора. Перенести в верх. Картинку больше и в круге. Вывести количество записей. Блок дружелюбный к мобильникам. Оплата по факту выполнения или по коду резервации.

Вебмани, Я.деньги.

Мне не рисунок нужен, а сверстать блок. что бы это везде работало. В каждой записи для каждого автора.