Сделать юзерпик для авторов блогов на wordpress + avada

Здравствуйте. Интересует верстка шаблона, с интеграцией в какой-то фреемфорк (движок, рассматриваю modx или другии, на которые легко можно запрограммировать например калькулятор). Верстка под bootstrap (что бы была моб версия)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет! у меня проект и там есть тревелл блогеры. Сейчас область имени автора скромно внизу. А хотелось бы сделать больший акцент на автора. Перенести в верх. Картинку больше и в круге. Вывести количество записей. Блок дружелюбный к мобильникам. Оплата по факту выполнения или по коду резервации.
Вебмани, Я.деньги.
Мне не рисунок нужен, а сверстать блок. что бы это везде работало. В каждой записи для каждого автора.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
3 страници сайта Тематика мебель От вас верстка натянутая и настроенная. Жду прежложений с ценами. СпасибоHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $25
Необходимо сверстать лендинг Сроки: 2-3 дня 1.Скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 2. Обязательно кроссбраузерно. 3. Нужны примеры работ Все подробности обсудим с кандидатами.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $50
Есть сайт, нужно, чтобы на мобильных устройствах он хорошо смотрелся: чтобы на планшетах вид не менялся, а на смартфонах элементы двигались согласно схеме.Страниц несколько.Частично уже это сделано (сама верстка изначально делалась как адаптивная), но значительная ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт7 лет назад
Проблема в том, что некоторые официальные дополнения (их не так много) работают не всегда корректно, это видно и по журналу логов, ошибки в основном в файлах *.php думаю если их исправить, то все начнет работать ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо доверстать недостающие страницы уже существующей верстки. Верстка html/css/js присутствует, нужно доверстать несколько страниц с использованием уже готовых элементов стилей и материалов. Бюджет оговаривается. Верстка со всеми материалами предоставляется по запросу. Работа без предоплаты, оплата по факту ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сверстать адаптивную посадочную страницу с максимальным использованием Twitter Bootstrap, его функционала и готовых компонентов, добавить анимацию при появлении содержимого в видимой части экрана, в том числе анимировать svg-графику. Оставляйте примеры работ с адаптивной версткой и контактные данные (почта ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт7 лет назад
- $8
Есть пагинация на Ajax, все работает и оформлено (html, css, js), нужно только прикрутить фильтр. Необходимо добавить фильтр по дате и еще одному полю. Для фильтра по дате возможно нужно будет сделать календарь. Более подробно расскажу и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад