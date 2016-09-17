Приветствую. Требуется специалист, для разработки качественной адаптивной верстки ИМ на opencart по готовым макетам. Сразу хочу сказать, что работы будут проводиться на рабочем магазине, сейчас он не адаптивный. Самодеятельность не катит, строго по макетам. Приблизительное количество ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Необходимо доверстать недостающие страницы уже существующей верстки.
Верстка html/css/js присутствует, нужно доверстать несколько страниц с использованием уже готовых элементов стилей и материалов.
Бюджет оговаривается.
Верстка со всеми материалами предоставляется по запросу.
Работа без предоплаты, оплата по факту выполнения работы.
Исполнитель найден на другой площадке.
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