Верстка Landing Page

HTML-версткаЗакрыт32 заявки388 просмотров
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Привет! Есть psd макет, нужно сверстать landing страничку. Верстка должна быть адаптивным. Подробности обсуждаются только с кандидатами.

7 лет назад
htmljpg
25 летГрузия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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