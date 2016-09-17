Адаптивная вёрстка путем xslt трансформации существующих xml

$1000
HTML-версткаЗакрыт3 заявки247 просмотров
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Добрый день. 

Необходимо реализовать адаптивную версию сайта bsb.by 

Адаптивная версия получается путем xslt трансформации существующих xml.

Проектирование (версия сайта шириной 480 пикселей – для мобильных, шириной 768 пикселей – для

планшетов, оптимизация структуры сайта, упрощение и унификация текущих

шаблонов);

Принцип работы текущей версии сайта:

- при загрузке страницы генерируется xml, для генерации html кода для показа клиенту  накладывается шаблон xslt и java

script.

Для адаптивной версии сайта необходимо разработатьxslt шаблоны указанных страниц для смартфонов и планшетов, а также java

script. 

При разработке адаптивной версии сайта могут быть незначительные изменения текущих xml путем добавления новых тегов, общая структура

xml остается неизменной.

Изменение существующей xml не должно влиять на работу текущей версии сайта.

Ваша цена и сроки. 

 

7 лет назад
mmzkurilo
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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