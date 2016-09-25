Создание адаптивной версии сайта

Нужно, чтоб сайт нормально открывался в мобильных устройства так как сейчас он отображается на виндовсе. Потому что сейчас на мобильном устройстве он открывается некорректно (пример во вложении). Делал проверку на этом сайте: [url=http://quirktools.com/screenfly/]http://quirktools.com/screenfly/ [/url]а также [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Ftehnovygoda.com.ua]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http://tehnovygoda.com.ua[/url] В Общем нужно произвести проверку ...
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Необходимо создать адаптивную версию интернет-магазина
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Цена и срок.
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