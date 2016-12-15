Верстка + wordpress + адаптация для мобильных

есть дизайн сайта айти компании в фотошопе.

нужно сделать верстку и натягивание на вордпресс.

при этом у нас нет дизайна отдельно для мобильного телефона, но я думаю что для опытного верстальщика с использованием общепринятых практик и здравого смысла он и не нужен. соответственно нужно чтобы на мобильных телефонах сайт адекватно отображался.

как обычно требования: все браузеры, W3C