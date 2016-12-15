Верстка + wordpress + адаптация для мобильных

Здравствуйте друзья. Нужно сверстать Landing page, адаптивно и качественно. Сразу скажу работа не легкая, поэтому отпишитесь те кто уверен в свои скилы. Оставьте ссылку на 2-3 своих работ. (адаптив) Исходники скину исполнителю. Оставьте свои контакты для связи, желательно Skype. Спасибо за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть дизайн сайта айти компании в фотошопе.
нужно сделать верстку и натягивание на вордпресс.
при этом у нас нет дизайна отдельно для мобильного телефона, но я думаю что для опытного верстальщика с использованием общепринятых практик и здравого смысла он и не нужен. соответственно нужно чтобы на мобильных телефонах сайт адекватно отображался.
как обычно требования: все браузеры, W3C
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