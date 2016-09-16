Верстка страницы + натяжка на CMS

Добрый день!

Сайт на Модекс.

Нужно сменить дизайн вот этой странички goo.gl/SX5m8b

Джипег вот https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvZlBsaWxTV0RVY3M/view?usp=sharing

Футер и шапка остаются

В макете есть конструктор. Его не нужно реализовывать. Это мы сами.

Только верстка, натяжка, настройка форм через смтп и настройка галереи. Вот тут инфо по галереи https://docs.google.com/document/d/16b-kTUhj1C5nNm2G6s-bIq6cEFZ-2nkEFwvmEv2FbiE/edit?usp=sharing

Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!