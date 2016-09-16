Верстка страницы + натяжка на CMS

Доброго времени суток коллеги! Требуется верстка простейшей страницы для продажи курса. Кто может помочь быстро и недорого, прошу написать. Спасибо! P/S - макет отсутствует
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Сайт на Модекс.
Нужно сменить дизайн вот этой странички goo.gl/SX5m8b
Джипег вот https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvZlBsaWxTV0RVY3M/view?usp=sharing
Футер и шапка остаются
В макете есть конструктор. Его не нужно реализовывать. Это мы сами.
Только верстка, натяжка, настройка форм через смтп и настройка галереи. Вот тут инфо по галереи https://docs.google.com/document/d/16b-kTUhj1C5nNm2G6s-bIq6cEFZ-2nkEFwvmEv2FbiE/edit?usp=sharing
Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!
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